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Под Нижним Тагилом появится особо охраняемая природная территория: общественность и экологи все же отстояли Юрьев Камень
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом появится особо охраняемая природная территория: общественность и экологи все же отстояли Юрьев Камень

28 января 2016, 10:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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