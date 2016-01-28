Под Нижним Тагилом появится особо охраняемая природная территория: общественность и экологи все же отстояли Юрьев Камень

В постановлении областной администрации говорится о том, что территория площадью 971 гектар будет оформлена как особо охраняемая природная территория. Губернатор Свердловской области поручил в прошлом году подготовить необходимые для этого документы.

Глава Администрации Нижнего Тагила поддерживал действия общественности и экологов и неоднократно призывал областное руководство решить этот вопрос как можно скорее, чтобы не увеличивать издержки заинтересованных сторон. По его словам, необходимо исправлять допущенные ошибки, ведь закон это не запрещает.