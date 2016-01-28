Под Нижним Тагилом появится особо охраняемая природная территория: общественность и экологи все же отстояли Юрьев Камень
28 января 2016, 10:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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Завершается история с горой Юрьев Камень. Напомним, в середине 2012 года на территории местечка Юрьев Камень собирались построить щебёночный завод, с чем кардинально не согласились экологи-общественники. Противостояние длилось с переменным успехом три года и сейчас завершается победой общественности. Стало известно о том, что гору и окружающие её территории включили в состав лесопарковых и зеленых зон Нижнетагильского лесничества.
Сюжеты: Нижний Тагил
В постановлении областной администрации говорится о том, что территория площадью 971 гектар будет оформлена как особо охраняемая природная территория. Губернатор Свердловской области поручил в прошлом году подготовить необходимые для этого документы.
Глава Администрации Нижнего Тагила поддерживал действия общественности и экологов и неоднократно призывал областное руководство решить этот вопрос как можно скорее, чтобы не увеличивать издержки заинтересованных сторон. По его словам, необходимо исправлять допущенные ошибки, ведь закон это не запрещает.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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