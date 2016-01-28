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В больнице Ревды из-за инфекции умер 11-месячный малыш
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В больнице Ревды из-за инфекции умер 11-месячный малыш

28 января 2016, 18:55Здоровье и экологияMaurice
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