В больнице Ревды из-за инфекции умер 11-месячный малыш

Во вторник, 26 января, в ревдинской детской больнице умер 11-месячный малыш. Сейчас выясняются точные причины смерти ребёнка. Известно, что в больницу девочку привезли за день до этого.

Врачи предполагают, что причиной смерти ребёнка стала инфекция, вызвавшая менингит. Точную причину и диагноз следователи назовут только после лабораторных исследований, которые сейчас проводятся.

По предварительной информации, к смерти привела менингококковая инфекция. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Опрашивается персонал больницы, родители девочки и изучается документация, –- рассказали Е1.RU в пресс-службе областного СУ СКР.

Следователи выяснят, вовремя и качественно ли оказали ребёнку врачи свою помощь, а также когда обратились родители малышки за помощью. Коварство этой инфекции заключается в том, что начальные клинические проявления заболевания напоминают простуду или грипп.