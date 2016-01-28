Водители общественного транспорта и работники торговли Нижнего Тагила будут носить повязки на лицах и дезинфицировать помещения

По мнению Администрации, это создаст дополнительный барьер на пути распространения инфекции. Кроме ношения повязок будет принято ещё несколько мер.

Водителей общественного транспорта будут тщательно проверять перед началом смены на симптомы ОРВИ. В салонах автомобилей, маршрутных такси и трамваях будут проводить регулярную влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Аналогичные меры профилактики предложены и работникам торговли.

Заболевшие сотрудники должны находиться дома или в больнице, а не на рабочем месте. Напомним, всего за два дня на этой неделе в Нижнем Тагиле зафиксировано около 1700 случаев ОРВИ.