«Красное и белое» в Екатеринбурге оштрафован за торговлю некачественным коньяком

Житель Екатеринбурга обратился в Роспотребнадзор с жалобой на магазин «Красное и белое», расположенный на улице Луначарского. По информации, изложенной в жалобе, мужчина купил в этом магазине коньяк, который оказался некачественным.

По итогам проведённой экспертизы было установлено, что 6 наименований коньячной продукции не соответствует нормам и гигиеническим требованиям. В отношении ООО «Апогей» был составлен протокол, организация должна будет выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», магазин не согласился с решением Роспотребнадзора и обратился в Арбитражный суд. Но и там судья оставил в силе решение контролирующего органа. Такое же решение вынес и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

24 января в посёлке Уралец под Нижним Тагилом полиция и Росгвардия изъяли из незаконной продажи 240 литров пива.