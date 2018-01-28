Тагильчане жалуются на заплесневевшие окна и холод в Демидовской больнице (ФОТО)
Жители Нижнего Тагила жалуются на то, что в центральной городской больнице окна покрылись плесенью, а в помещениях постоянный холод.
Тагильчане посредством социальных сетей обращают внимание на то, что в центральной городской больнице окна покрыты плесенью, а в палатах постоянно холодно.
По информации Ura.ru, причиной плесени на окнах и холода в помещениях являются неправильно установленные пластиковые окна. Представители Минздрава Свердловской области пообещали проверить поступившие сообщения.
Лёд изнутри окна. Фото: Ura.ru
Напомним, что в начале января 2018 года житель Нижнего Тагила сообщил в социальных сетях о том, что в палатах Демидовской больницы ужасные условия содержания. Мужчина пожаловался на низкую температуру воздуха и отсутствие ремонта стен.
Корреспондент TagilCity.ru побывал в городской больнице на ул. Кузнецкого и обнаружил, что в отделениях обшарпанные стены, поврежденные окна, на стенах в душевой имеется плесень.
Руководство больницы пояснило, что запланировано проведение капремонтов пульмонологического, кардиологического, первого хирургического и гинекологического отделения. Ремонт пульмонологического отделения начался 12 января, а закончить восстановление всех отделений планируется к 2019 году.
25 января стало известно о том, что областной Минздрав может назначить проверку детской больницы из-за отказа в госпитализации 17-летней тагильчанки.
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