Тагильчане жалуются на заплесневевшие окна и холод в Демидовской больнице (ФОТО)

Тагильчане посредством социальных сетей обращают внимание на то, что в центральной городской больнице окна покрыты плесенью, а в палатах постоянно холодно.

По информации Ura.ru, причиной плесени на окнах и холода в помещениях являются неправильно установленные пластиковые окна. Представители Минздрава Свердловской области пообещали проверить поступившие сообщения.

Лёд изнутри окна. Фото: Ura.ru

Напомним, что в начале января 2018 года житель Нижнего Тагила сообщил в социальных сетях о том, что в палатах Демидовской больницы ужасные условия содержания. Мужчина пожаловался на низкую температуру воздуха и отсутствие ремонта стен.

Корреспондент TagilCity.ru побывал в городской больнице на ул. Кузнецкого и обнаружил, что в отделениях обшарпанные стены, поврежденные окна, на стенах в душевой имеется плесень.

Руководство больницы пояснило, что запланировано проведение капремонтов пульмонологического, кардиологического, первого хирургического и гинекологического отделения. Ремонт пульмонологического отделения начался 12 января, а закончить восстановление всех отделений планируется к 2019 году.

25 января стало известно о том, что областной Минздрав может назначить проверку детской больницы из-за отказа в госпитализации 17-летней тагильчанки.