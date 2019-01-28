Превышение нормы сероводорода зафиксировано в воздухе Нижнего Тагила

Норма сероводорода в воздухе составляет 0,008 ПДКмр. В Нижнем Тагиле 28 января с 00:00 до 12:00 часов зафиксирован показатель 3,2 ПДКмр, что составляет на 3,192 ПДКмр больше нормы.