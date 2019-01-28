Превышение нормы сероводорода зафиксировано в воздухе Нижнего Тагила
Сегодня, 20:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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28 января в Нижнем Тагиле на улице Бирюзовой автоматическими станциями было зафиксировано превышение нормы сероводорода в воздухе на 3,192 ПДКмр.
Сюжеты: Нижний Тагил
Норма сероводорода в воздухе составляет 0,008 ПДКмр. В Нижнем Тагиле 28 января с 00:00 до 12:00 часов зафиксирован показатель 3,2 ПДКмр, что составляет на 3,192 ПДКмр больше нормы.
Справку о качестве атмосферного воздуха предоставляет Минприроды и экологии Свердловской области.
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