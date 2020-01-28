Свердловская область получила тесты для выявления короновируса из Китая

По ее словам, лабораторные тесты изготовлены в России и находятся в системе Роспотребнадзора. Также они поступили в Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

Алгоритм выявления уже определен: если у человека есть признаки вирусного заболевания, а также подтвержден факт его прибывания в Китае, то такой пациент немедленно госпитализируется. В медучреждении у него берут анализ, отобранный материал передается в Центр гигиены и эпидемиологии, где проводится лабораторное исследование. Подтверждающее лабораторное тестирование идет в НИИ Роспотребнадзора.