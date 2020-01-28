Свердловская область получила тесты для выявления короновируса из Китая
В Свердловскую область поступили тесты для определения китайского короновируса 2019-nCoV, рассказала начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора Светлана Перминова.
По ее словам, лабораторные тесты изготовлены в России и находятся в системе Роспотребнадзора. Также они поступили в Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.
Алгоритм выявления уже определен: если у человека есть признаки вирусного заболевания, а также подтвержден факт его прибывания в Китае, то такой пациент немедленно госпитализируется. В медучреждении у него берут анализ, отобранный материал передается в Центр гигиены и эпидемиологии, где проводится лабораторное исследование. Подтверждающее лабораторное тестирование идет в НИИ Роспотребнадзора.
Напомним, на сегодняшний день в Китае зарегистрировано около четырех тысяч случаев заболеваний новым короновирусом 2019-nCoV, 82 человека умерли. Также есть заболевшие на территории Гонконга, Таиланда, Макао, Австралии, Сингапура, США, Тайваня, Южной Кореи, Малайзии, Японии, Франции, Вьетнама, Камбоджи, Канады, Непала, Шри-Ланки, Германии. В России случаев заражения не выявлено.