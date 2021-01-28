Глава свердловского Минздрава поручил проверить автопарк «скорой» в Нижнем Тагиле

Глава свердловского Минздрава поручил проверить автопарк «скорой» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:26Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Водитель скорой медицинской помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников встретился с министром здравоохранения региона Андреем Карловым, который поручил провести проверку в автопарке тагильской «скорой».

Активист и министр обсудили три основных вопроса. Встреча состоялась в «дружеской атмосфере», пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первый поднятый вопрос затрагивал трудовые договора. В них, по словам пресс-секретаря министра Константина Шестакова, присутствуют пункты, с которыми представители профсоюза не согласны. В процессе обсуждения Андрей Карлов поручил дополнительно изучить документ и, при необходимости, скорректировать его.

Второй вопрос, который задал активист, касался качества комплектации автомобильных средств частной компании. Андрей Карлов дал поручение провести проверку.

Также Михаил Смольников обратился с просьбой оставить тагильской «скорой» девять автомобилей из ее собственного парка. В это число входят иномарки. Вопрос на данный момент рассматривают специалисты.

Мы будем внимательно следить за развитием и вмешиваться, если это потребуют обстоятельства,подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 28 января Михаил Смольников также приехал в Екатеринбург на встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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