В Свердловской области синоптики прогнозируют похолодание до -30 и сильный ветер, по данным ФГБУ «Уральское УГМС».

28 января В Свердловской области ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха может опускаться до -14 градусов, днем до -5 градусов. Возможен небольшой снег. 29 января Ночью столбики термометров опустятся до -12, -18 градусов. Днем до -8 градусов. Ветер незначительный. Возможны осадки в виде снега. 30 января В северных частях Среднего Урала ночью столбики термометров опустятся до -30 градусов. Днем до -8, а в северных частях до -24. Ветер слабый. Переменная облачность с небольшими осадками.

