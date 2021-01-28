Превышение ПДК диоксида азота в 10,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 января

Максимальный показатель вещества составил 2,1 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3, превышение составило в 10,5 раза. Замеры проходили при температуре воздуха -2 градуса и юго-западном ветре со скоростью пять метров в секунду.
Диоксид азота воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций наблюдаются различные последствия — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Также может приводить к изменениям состава крови, в частности, способствует уменьшению содержания гемоглобина.
Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Напомним, 27 января в районе ж/д вокзала также было зафиксировано превышение диоксида азота в три раза.