В Гидрометцентре изменения погоды на Урале назвали «фантастическими»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «просто фантастическими» изменения температуры на Урале и юге Западной Сибири.

Температура ранее была на 15-16 градусов ниже нормы. Теперь она поднимется на 12-13 градусов выше нормы. Как заявил ТАСС Роман Вильфанд, диапазон «огромный». Он также добавил, что в Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске в дневное время температура будет находиться на уровне -3…-8 градусов. По данным «Уральского УГМС» в Екатеринбурге с 28 по 30 января температура воздуха составит от -7 до нуля градусов. Ночью ожидается похолодание до -4…-13 градусов. В Нижнем Тагиле температура сохранится в пределах от -13 до -4 градусов.

