В первый день замеров ТКО в Нижнем Тагиле активисты нашли ртутные лампы и кинескоп

В Нижнем Тагиле прошел первый день второго этапа замеров ТКО. Активисты нашли люминесцентные лампы и кинескоп.

На площадке «Тагилхлеба», на улице Свердлова, 46, количество отходов удивило. Они копились, наверное, неделю. Мы предложили не брать в учет этот день, так как это скажется на точности замеров, рассказал TagilCity.ru активист Дмитрий Есин. На следующем объекте по адресу Котовского, 87 были найдены три люминесцентных лампы. Такие вещи запрещено выбрасывать в мусорный бак. Ртутные лампы должны утилизироваться особым способом как опасные отходы. Волонтеры достали их и передали для вывоза на полигон. Photo: страница Дмитрия Есина во «ВКонтакте» В бункере для крупногабаритного мусора на улице Оплетина, 3 был обнаружен кинескоп. Photo: страница Дмитрия Есина во «ВКонтакте» В целом, за время проверки, были выявлены 10 эпизодов. По ним написаны обращения в прокуратуру и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области на несоответствие обустройства контейнерных площадок. Напомним, в Нижнем Тагиле планируется провести четыре этапа замеров ТКО, по одному на каждое время года. В конце 2021 года результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов. В Нижнем Тагиле стартовал зимний этап замеров ТКО

