Десятки человек ожидают в очереди к врачам на улице в Екатеринбурге

Десятки человек ожидают в очереди к врачам на улице в Екатеринбурге
Десятки человек ожидают в очереди к врачам на улице в Екатеринбурге
Сегодня, 18:23Здоровье и экологияФото: 1MI

Посетители свердловских поликлиник жалуются на большие очереди

В поликлиниках Екатеринбурга из-за наплыва посетителей возникли очереди. Люди не могут попасть к врачам и получить лечение.

В Свердловской области растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Лидером среди всех населенных пунктов уже традиционно является Екатеринбург. Местные поликлиники и больницы вновь испытывают наплыв посетилей.

Один из таких примеров — городская больница № 14. По словам одной из посетителей, она пришла туда, чтобы сделать мазок и увидела людей с признаками ОРВИ. Стоя в очереди, многие из них чихали и кашляли.

Женщине нужно было удостовериться в отсутствии перенесенного заболевания — коронавирусной инфекции. Кабинет, куда следовало пройти на мазок, находится рядом с еще двумя, у которых стояли посетители. Социальная дистанция никак не соблюдалась. Некоторые стояли на улице, сообщает Е1.

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Екатеринбург
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