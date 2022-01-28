Десятки человек ожидают в очереди к врачам на улице в Екатеринбурге

В Свердловской области растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Лидером среди всех населенных пунктов уже традиционно является Екатеринбург. Местные поликлиники и больницы вновь испытывают наплыв посетилей.
Один из таких примеров — городская больница № 14. По словам одной из посетителей, она пришла туда, чтобы сделать мазок и увидела людей с признаками ОРВИ. Стоя в очереди, многие из них чихали и кашляли.
Женщине нужно было удостовериться в отсутствии перенесенного заболевания — коронавирусной инфекции. Кабинет, куда следовало пройти на мазок, находится рядом с еще двумя, у которых стояли посетители. Социальная дистанция никак не соблюдалась. Некоторые стояли на улице, сообщает Е1.