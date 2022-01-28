Массовое отравление в детсадах опроверг глава Новоуральского ГО

На фоне этого в соцсетях появились сообщения об отравлении детей. Однако врачи объяснили, что все дело в кишечной инфекции, о чем позже TagilCity.ru сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. По его словам, такие факты фиксировались в четырех детских садах из 33-х. На сегодня в группах болеют один-три ребенка.