Массовое отравление в детсадах опроверг глава Новоуральского ГО

Массовое отравление в детсадах опроверг глава Новоуральского ГО
Массовое отравление в детсадах опроверг глава Новоуральского ГО
Сегодня, 19:43Здоровье и экологияФото: страница Вячеслава Тюменцева в соцсети ВКонтакте

Сообщения об отравлениях в детсадах Новоуральского ГО назвал недостоверными

Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев прокомментировал появившиеся сообщения о массовом отравлении в детсадах.

О заболевании детей в Новоуральске сообщили родители. Малышей рвало, они температурили и жаловались на сильные боли. Произошло это после дезинфекции детсадов, проводившейся 25 января, предположительно, хлорсодержащими растворами.

На фоне этого в соцсетях появились сообщения об отравлении детей. Однако врачи объяснили, что все дело в кишечной инфекции, о чем позже TagilCity.ru сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. По его словам, такие факты фиксировались в четырех детских садах из 33-х. На сегодня в группах болеют один-три ребенка.

На сегодня ситуация локализована и находится на контроле Управления образования и ФМБА России, а также на моем личном контроле. Свою проверку проводит прокуратура Новоуральска, заявил Вячеслав Тюменцев.

Касательно дезинфекции против COVID-19 глава округа пояснил, что с этой работой заболевание дошколят не связано.

Были родители, которые связывали эту обработку с болезнью детей. По информации главного санитарного врача Межрегионального управления № 31, с которой мы постоянно на связи, это категорически невозможно, добавил он.

По факту отравления детей в прокуратуру никто не обращался.

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