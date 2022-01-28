У дошкольников в Новоуральске массово началась рвота и поднялась температура

Жители Новоуральска возмущены. По их словам, дезинфекция проводилась не в выходной, а в будний день. Группы закрывают якобы из-за острой кишечной инфекции. Только в одном детсаду № 12 на карантине сейчас находятся две группы. И такая ситуация, сложилась еще в четырех подобных учреждениях образования: № 3, 48, 36, 35.