У дошкольников в Новоуральске массово началась рвота и поднялась температура

Детские сады в Новоуральске продезинфицировали от коронавирусной инфекции. После этого родители стали жаловаться. Они говорят что дошкольников массово рвет, у них недомогание и температура. Продолжается это с 25 января, после обработки помещений предположительно, хлоросодержащими веществами.
Жители Новоуральска возмущены. По их словам, дезинфекция проводилась не в выходной, а в будний день. Группы закрывают якобы из-за острой кишечной инфекции. Только в одном детсаду № 12 на карантине сейчас находятся две группы. И такая ситуация, сложилась еще в четырех подобных учреждениях образования: № 3, 48, 36, 35.
Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняют надзорные службы, сообщает Е1.