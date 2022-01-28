У дошкольников в Новоуральске массово началась рвота и поднялась температура

У дошкольников в Новоуральске массово началась рвота и поднялась температура
У дошкольников в Новоуральске массово началась рвота и поднялась температура
Сегодня, 12:15Здоровье и экологияФото: 1MI

В детсадах Новоуральска произошло массовое отравление

После обработки детских садов Новоуральска от коронавируса дошкольников массово отправляют на больничный.

Детские сады в Новоуральске продезинфицировали от коронавирусной инфекции. После этого родители стали жаловаться. Они говорят что дошкольников массово рвет, у них недомогание и температура. Продолжается это с 25 января, после обработки помещений предположительно, хлоросодержащими веществами.

Жители Новоуральска возмущены. По их словам, дезинфекция проводилась не в выходной, а в будний день. Группы закрывают якобы из-за острой кишечной инфекции. Только в одном детсаду № 12 на карантине сейчас находятся две группы. И такая ситуация, сложилась еще в четырех подобных учреждениях образования: № 3, 48, 36, 35.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняют надзорные службы, сообщает Е1.

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