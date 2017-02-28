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Годовалая девочка из Краснотурьинска получила инвалидность из-за врачебной ошибки: семье выплатят 600 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Годовалая девочка из Краснотурьинска получила инвалидность из-за врачебной ошибки: семье выплатят 600 тысяч рублей

28 февраля 2017, 08:20Здоровье и экология
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