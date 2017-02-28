Годовалая девочка из Краснотурьинска получила инвалидность из-за врачебной ошибки: семье выплатят 600 тысяч рублей
28 февраля 2017, 08:20Здоровье и экология
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В Краснотурьинске городская больница выплатит семье 600 тысяч рублей. Причиной стала медицинская ошибка, после которой годовалая девочка получила инвалидность.
В возрасте год и месяц у малышки начались осложнения после прививки БЦЖ. Диагноз был поставлен неверно, в результате чего началось ухудшение, пишет «Комсомольская правда-Урал». Если бы диагноз был поставлен правильно и своевременно, уверены эксперты, осложнений можно было бы избежать.
Девочке провели две сложных операции. Кроме того, ребенку была присвоена группа инвалидности. Прокурор убедил суд назначить выплату морального вреда в сумме 600 тысяч рублей. Мать ребенка приняла предложение по мировому соглашению.
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