70% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Тагиле за сутки
28 февраля, 20:00Здоровье и экология
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Из-за обильных снегопадов в Нижнем Тагиле за сутки с 27 по 28 февраля выпало 10 мм осадков – 70% от месячной нормы.
Сюжеты: Нижний Тагил
За сутки с 27 по 28 февраля на Нижний Тагил обрушилось 10 мм осадков, 7 из них – в течение прошлого дня. По словам синоптиков, это 70% от цифры, которая является месячной нормой осадков.
Так, у синоптиков есть два понятия – количество выпавших осадков и высота снежного покрова. При их сравнении 10 мм осадков аналогичны 15-ти сантиметрам снежного покрова, пишет ИА «Все новости».
При этом до конца текущей недели подобных снегопадов больше не ожидается. Начало весны будет теплым и малоснежным. Напомним, ранее на улицы города было выведено 65 единиц техники, которые круглосуточно очищали дороги от снега.
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