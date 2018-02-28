70% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Тагиле за сутки

За сутки с 27 по 28 февраля на Нижний Тагил обрушилось 10 мм осадков, 7 из них – в течение прошлого дня. По словам синоптиков, это 70% от цифры, которая является месячной нормой осадков.

Так, у синоптиков есть два понятия – количество выпавших осадков и высота снежного покрова. При их сравнении 10 мм осадков аналогичны 15-ти сантиметрам снежного покрова, пишет ИА «Все новости».

При этом до конца текущей недели подобных снегопадов больше не ожидается. Начало весны будет теплым и малоснежным. Напомним, ранее на улицы города было выведено 65 единиц техники, которые круглосуточно очищали дороги от снега.