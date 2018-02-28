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Новости Нижнего Тагила

70% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Тагиле за сутки

28 февраля 2018, 20:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,снег,осадки,снегопад,синоптики
Из-за обильных снегопадов в Нижнем Тагиле за сутки с 27 по 28 февраля выпало 10 мм осадков – 70% от месячной нормы.

За сутки с 27 по 28 февраля на Нижний Тагил обрушилось 10 мм осадков, 7 из них – в течение прошлого дня. По словам синоптиков, это 70% от цифры, которая является месячной нормой осадков.

Так, у синоптиков есть два понятия – количество выпавших осадков и высота снежного покрова. При их сравнении 10 мм осадков аналогичны 15-ти сантиметрам снежного покрова, пишет ИА «Все новости».

При этом до конца текущей недели подобных снегопадов больше не ожидается. Начало весны будет теплым и малоснежным. Напомним, ранее на улицы города было выведено 65 единиц техники, которые круглосуточно очищали дороги от снега.

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