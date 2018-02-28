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Новости Нижнего Тагила

Две станции европейского уровня для очистки воды могут появиться в Нижнем Тагиле

28 февраля 2018, 17:00Добавить новость
вода,город,Нижний Тагил,экология,концессия,европейский уровень,деньги,строительство,черноисточинский пруд
В Нижнем Тагиле до 2025 года могут появиться две станции водоподготовки европейского уровня. Их строительство запланировано в рамках концессии.

В тагильской администрации состоялось обсуждение программы по модернизации систем водоснабжения. Работы намечены в рамках соглашения о концессии, заключение которого город планирует в ближайшее время.

В областном министерстве ЖКХ рассказали, что проект предполагает появление двух современных сооружений для водоподготовки общей мощностью до 130 000 кубометров в день на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах, а также объектов для обработки сточных вод с мощностью 110 000 кубометров.

После реализации концессионного соглашения мы получим водоподготовку европейского уровня и сможем решить вопрос качества воды не только для жителей, но и для предприятий города, --утверждает глава города Сергей Носов.

 

Строительство сооружений запланировано с 2019 по 2025 год, на эти цели из бюджета города будет выделено более 16 млрд рублей. Также ожидается 14,6 млрд рублей от инвесторов. По данным пресс-группы тагильской мэрии, в скором времени начнется конкурс на концессионера, с которым будет подписано соглашение.

 
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