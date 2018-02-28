Две станции европейского уровня для очистки воды могут появиться в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле до 2025 года могут появиться две станции водоподготовки европейского уровня. Их строительство запланировано в рамках концессии.

В тагильской администрации состоялось обсуждение программы по модернизации систем водоснабжения. Работы намечены в рамках соглашения о концессии, заключение которого город планирует в ближайшее время.





В областном министерстве ЖКХ рассказали, что проект предполагает появление двух современных сооружений для водоподготовки общей мощностью до 130 000 кубометров в день на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах, а также объектов для обработки сточных вод с мощностью 110 000 кубометров.





После реализации концессионного соглашения мы получим водоподготовку европейского уровня и сможем решить вопрос качества воды не только для жителей, но и для предприятий города, --утверждает глава города Сергей Носов.

Строительство сооружений запланировано с 2019 по 2025 год, на эти цели из бюджета города будет выделено более 16 млрд рублей. Также ожидается 14,6 млрд рублей от инвесторов. По данным пресс-группы тагильской мэрии, в скором времени начнется конкурс на концессионера, с которым будет подписано соглашение.