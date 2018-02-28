Медики оспаривают приговор и 6 млн рублей выплаты за смерть ребенка в Нижнем Тагиле

Врач решением судьи получила два года ограничения свободы, но приговор был отменен по причине истечения сроков давности. Кроме того, было решено взыскать с инфекционной больницы Нижнего Тагила 6 миллионов и 27 200 рублей в пользу Анастасии Гладыш, матери умершего малыша.

На заседании суда вместо Кексель, не явившейся по причине плохого самочувствия, присутствовал адвокат врача. Также в суд приехала главврач инфекционной больницы Марина Холманских.

На заседании были заслушаны показания врача ГБУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Натальи Родиной и директора НИИ судебной экспертизы «СТЭЛС» Александра Власова. Последний, добавим, участвовал в заседании суда по видеосвязи.

Комиссия, в которой принимает участие Родина, сделала вывод, что причиной смерти Гладыша стала тяжелая форма скарлатины. Однако лабораторно этот диагноз подтверждён не был. Эксперт уверена, что поставленный Светланой Кексель диагноз нельзя считать неверным, кроме того, лечение соответствовало состоянию мальчика. Также Родина отметила, что родители в течение трёх суток отказывались от госпитализации, несмотря на симптомы болезни: гипертермию и иные проявления. На момент поступления в медучреждение были приняты мероприятия, не своевременные к заболеванию мальчика.

Тем не менее эксперт не стала винить ни ту, ни другую сторону в смерти мальчика, но она сделала акцент на том, что причиной смерти стала септическая форма скарлатины, которая даже при лечении приводит к летальному исходу.

Александр Власов и комиссия, куда он входит, дали заключение, что лечение не подходило состоянию Савелия Гладыша. Так, мальчика не обследовали врачи, специализирующиеся на детских болезнях. Светлана Кексель и другие медики имеют специальность «Лечебное дело». Заболевание Савелия Гладыша требовало особого внимания грамотного врача-педиатра. По мнению экспертов «СТЭЛС», причиной смерти стала пневмония, а действия Кексель были оправданы. Более того, отсутствие физической возможности сделать рентгеноскопию на месте, по мнению Власова, является весомой причиной полагать, что в действиях Кексель не было серьёзных недостатков.

Власов негативно оценил действия врачей больницы №3, которые, подтвердив пневмонию, отправили ребёнка обратно в больницу после проведения рентгеновского исследования. В карете скорой помощи на пороге медучреждения мальчик скончался.

Родители Гладыша по-прежнему обвиняют в сложившейся ситуации трёх медиков: Светлану Кексель, врача третьей больницы и врача скорой помощи. Защитник Гладыша удивлён тем, что эксперт Власов только на заседании узнал об отсутствии рентгенолога в инфекционной больнице. Адвокат уверен, что заставило Власова сделать совершенно противоположные выводы о действиях Кексел, хотя информация была в материалах дела с самого начала.

Заседание суда, в частности прения сторон, отложили до 19 марта, передаёт «Znak.com».