В ОДКБ Екатеринбурга запущен новый рентгенологический комплекс
Новый рентгенодиагностический комплекс был установлен в областной детской клинической больнице Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики региона.
Покупка комплекса была осуществлена за счет региональных средств в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость оборудования составляет больше 21 миллиона рублей.
Комплекс рассчитан на три рабочих места и может использоваться для всех видов рентгенологических исследований. Аппарат уникален тем, что им рентгенолог управляет не через пультовую и потому может находиться во время процедуры рядом с пациентом. Это помогает ребенку обеспечить эмоциональный и физический контроль. Мощности оборудования достаточно для проведения порядка трех тысяч исследований в год.
По словам заведующей рентгеновской и УЗИ диагностики ОДКБ Ирины Анненковой, кассеты с высокоразрешающими детекторами позволяют максимально точно диагностировать заболевания на ранней стадии, а также отслеживать изменения в тканях и органах, так как снимки получаются высокого качества.