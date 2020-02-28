В ОДКБ Екатеринбурга запущен новый рентгенологический комплекс

Комплекс рассчитан на три рабочих места и может использоваться для всех видов рентгенологических исследований. Аппарат уникален тем, что им рентгенолог управляет не через пультовую и потому может находиться во время процедуры рядом с пациентом. Это помогает ребенку обеспечить эмоциональный и физический контроль. Мощности оборудования достаточно для проведения порядка трех тысяч исследований в год.