В Свердловской области в 2019 году число наркоманов уменьшилось на 12,5%

В сравнении с 2018 годом число наркозависимых в регионе уменьшилось на 12,5%. Такая тенденция просматривается по всей России. Также в Свердловской области не было зафиксировано ни одного случая употребления наркотиков детьми до 14 лет. Однако врачи говорят и о том, что тех, кто впервые попробовал наркотики, становится больше. Число таких людей увеличилось на 3,7%. Специалисты связывают увеличение этой цифры с доступностью синтетических наркотиков. Также увеличился показатель смертности свердловчан от наркомании. В прошлом году умер 251 человек, тогда как в 2018 году — 216 человек.