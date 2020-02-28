В Свердловской области в 2019 году число наркоманов уменьшилось на 12,5%
Сегодня, 22:35Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За 2019 год в Свердловской области уменьшилось число наркоманов, пишет Е1. При этом число попробовавших наркотики впервые увеличилось.
В сравнении с 2018 годом число наркозависимых в регионе уменьшилось на 12,5%. Такая тенденция просматривается по всей России. Также в Свердловской области не было зафиксировано ни одного случая употребления наркотиков детьми до 14 лет. Однако врачи говорят и о том, что тех, кто впервые попробовал наркотики, становится больше. Число таких людей увеличилось на 3,7%. Специалисты связывают увеличение этой цифры с доступностью синтетических наркотиков. Также увеличился показатель смертности свердловчан от наркомании. В прошлом году умер 251 человек, тогда как в 2018 году — 216 человек.
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