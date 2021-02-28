177 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

177 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

Сегодня, 13:25Здоровье и экологияФото: pixabay.com

В Свердловской области выявлено 177 случаев коронавируса за сутки

177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Свердловской области, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области общее количество выявленных случаев COVID-19 приближается к 78 тысячам

В Екатеринбурге выявлено больше всего случаев заболевания - 60. Также коронавирус зафиксирован у жителей Алапаевска, Арамильского городского округа, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Гаринского, Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.

В общей сложности в Свердловской области с начала эпидемии выявлено 77 690 случаев коронавируса. Состояние 296 человек оценивается как тяжелое, из них 166 пациентов находятся в реанимации, а 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за минувшие сутки зафиксировано 11 359 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1 737, Санкт-Петербурге — 939 и Московской области — 617. Всего по стране зарегистрировано 4 246 079 случаев заражения россиян.

189 человек выписаны из больниц Свердловской области с 27 по 28 февраля

Общее число выздоровевших достигло 70 658 жителей региона.

По России за прошедшие сутки из больниц выписали 12 391 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 819, Санкт-Петербурге — 1 228 и Московской области — 525. За время эпидемии от инфекции вылечились 3 811 797 россиян.

9 свердловчан скончались от коронавируса за минувшие 24 часа

В общей сложности на Среднем Урале зарегистрировано 2 376 летальных случаев.

В России за период эпидемии 86 122 человека умерли от COVID-19, из них 379 пациентов скончались за прошедшие сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 48, Санкт-Петербурге — 38 и Московской области — 30.

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