177 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

В общей сложности в Свердловской области с начала эпидемии выявлено 77 690 случаев коронавируса. Состояние 296 человек оценивается как тяжелое, из них 166 пациентов находятся в реанимации, а 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.