8 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано за сутки в Нижнем Тагиле

8 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано за сутки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com

В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано восемь случаев заболевания COVID-19

Восемь случаев COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности за время пандемии коронавируса в городе выявлено 4 724 случаев заражения тагильчан.

В Свердловской области за весь период эпидемии коронавирус был подтвержден у 77 690 жителей региона, из них 177 случаев — за минувший сутки.

В тяжелом состоянии в больницах региона находятся 296 пациентов, из них 99 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 70 658 свердловчан, среди них 189 человек выписали за последние 24 часа.

Зарегистрировано девять летальных случаев с 27 по 28 февраля. В общей сложности коронавирусная инфекция стала причиной смерти 2 376 жителей Среднего Урала.

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