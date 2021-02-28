8 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано за сутки в Нижнем Тагиле

В общей сложности за время пандемии коронавируса в городе выявлено 4 724 случаев заражения тагильчан.
В Свердловской области за весь период эпидемии коронавирус был подтвержден у 77 690 жителей региона, из них 177 случаев — за минувший сутки.
В тяжелом состоянии в больницах региона находятся 296 пациентов, из них 99 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 70 658 свердловчан, среди них 189 человек выписали за последние 24 часа.
Зарегистрировано девять летальных случаев с 27 по 28 февраля. В общей сложности коронавирусная инфекция стала причиной смерти 2 376 жителей Среднего Урала.