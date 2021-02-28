Снег и мороз -20 градусов прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле

В первые дни марта в Нижнем Тагиле ожидается снег, ветер и морозы до -20 градусов, по данным Gismeteo.

Понедельник, 1 марта Днем температура воздуха не поднимется выше -15 градусов, а ночью возможен мороз до -20. Утром ожидается снег, а в течение дня — пасмурная погода. Ветер до шести метров в секунду. Вторник, 2 марта Днем столбики термометров покажут до -9 градусов, а ночью опустятся до -19 градусов. Переменная облачность с небольшими осадками в середине дня. Ветер до девяти метров в секунду. Среда, 3 марта Днем синоптики прогнозируют потепление до -4 градусов, а ночью до -11 градусов. Ветер до восьми метров в секунду. Тагильчан ожидает облачная погода с небольшим снегом с утра.

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