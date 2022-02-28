Как избавиться от ненужной бытовой техники в Нижнем Тагиле?

Почему бытовую технику нельзя выбрасывать в мусорный контейнер?
Электронный мусор содержит в себе очень много различных химических компонентов, которые, например, используются для изготовления плат. Так в старых компьютерных мониторах есть свинец, а в холодильниках газ — фреон, не опасный для человека, но вредный для окружающей среды. Кроме того, в современной бытовой технике есть драгоценные металлы, которые можно использовать повторно.
В мусорном баке или в общей свалке эти компоненты могут дать химическую реакцию, взаимодействуя с другими отходами. Таким образом соли тяжелых металлов могут попасть в воду и почву, создавая повторное загрязнение.
Запрет будет, но не для всех
С 1 марта в обязательном порядке сдавать на утилизацию старую бытовую технику должны будут предприниматели и юридические лица. Таковы требования Министерства природы РФ.
Отходы электронного оборудования являются и отдельным видом отходов, и присутствуют в составе ТКО. Кроме того, согласно перечню отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, с 1 января 2021 года запрещается их захоронение на свалках. В это число входит компьютерное, электронное, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства,уточнили в министерстве.
Обычных граждан запрет пока не коснется, отмечают в ведомстве. Они могут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку.
Как поступают с электронным мусором тагильчане?
В некоторых случаях все зависит от возраста бытовой техники. Произведенную еще в советское время тагильчане чаще всего отправляют на помойку, более новую продают на запчасти или сдают в магазины электроники по программе Trade-In.
Недавно обновляли технику у бабушки. Старый советский холодильник, который уже не работает, мы просто вынесли на контейнерную площадку. Его, кстати, сразу кто-то забрал. А более-менее новый телевизор, который еще работает, выставили в группе объявлений «Отдам бесплатно». Его тоже в этот же день забрали,рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка по имени Анастасия.
Кстати, выбрасывать бытовую технику в контейнер нельзя, так как она относится к крупногабаритному мусору.
Более мелкую технику — смартфоны, смарт-часы, планшеты и ноутбуки — чаще продают через интернет.
Когда покупаю новый телефон, то старый выставляю на продажу, даже если нерабочий. Все равно покупают на запчасти,поделился способом избавления от старой техники житель Нижнего Тагила Андрей.
Куда сдать старую бытовую технику в Нижнем Тагиле?
Если избавление от старой техники влечет за собой покупку новой, то ее можно сдать по программе Trade-In в магазин электроники. Такие акции есть в «Эльдорадо», «М-Видео», «Связном».
После сдачи покупатель получает скидку на приобретение новой техники, а старую магазин отправляет на утилизацию. На специальном предприятии технику разбирают на детали, часть из которых уйдет на вторичную переработку.
Когда у нас накапливается достаточное количество электроники, ее перевозят на одно из предприятий-партнеров, входящих в группу компаний «Экополис». Техника разбирается, а ее детали сортируются по размеру, используемым материалам и содержанию вредных веществ. Пластик, металлы и стекло проходят вторичную переработку и отправляются на сборочные конвейеры,рассказали в «Эльдорадо».
Отдельных центров, куда можно сдать старую бытовую технику, если, например, не планируется покупка новой, как выяснила редакция TagilCity.ru, нет. Есть прием в некоторых сервисных центрах, но они принимают электронику лишь большими объемами от компаний.
Кроме того, ненужную электронику можно продать или отдать бесплатно с помощью размещения объявления. Таким образом можно избавится даже от нерабочей техники, отдав или продав ее на запчасти. Еще один вариант — комиссионные или скупочные магазины, но в этом случае техника должна быть исправной.