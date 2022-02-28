Как избавиться от ненужной бытовой техники в Нижнем Тагиле?

Электронный мусор содержит в себе очень много различных химических компонентов, которые, например, используются для изготовления плат. Так в старых компьютерных мониторах есть свинец, а в холодильниках газ — фреон, не опасный для человека, но вредный для окружающей среды. Кроме того, в современной бытовой технике есть драгоценные металлы, которые можно использовать повторно.