Разрушение мифов ЕВРАЗа и фекальные поля. Какие экособытия произошли за неделю?

Свою непричастность к выбросам сероводорода доказал «Водоканал-НТ», Свердловская область попала в антирейтинг по грязным рекам и фекалии агрокомплекса заливают поля и дома в Горноуральске. Об этих и других экособытиях в Нижнем Тагиле и регионе, читайте на TagilCity.ru.

Уровень сероводорода в том самом коллекторе на Красном Камне, который по версии ЕВРАЗ НТМК был причиной выброса вещества, оказался в норме. Замеры с помощью газоанализатора на глубине около двух метров провел «Водоканал-НТ». Кроме того, специалисты ресурсной компании рассказали, что в канализацию попадают только бытовые стоки, и сбросы предприятий, которые в теории могли бы дать превышения сероводорода, туда не попадают. Впрочем версия ЕВРАЗ НТМК с коллектором была неубедительной с самого начала. Коллектор возле поста УГМС в Нижнем Тагиле не выделяет сероводород выше нормы 2 Фото Замеры уровня сероводорода провел «Водоканал-НТ» улице Красная, 4 возле канализационного коллектора А пока общественники хотят добиться от Росприроднадзора расследования — откуда же в тагильском воздухе взялся сероводород с 20-кратным превышением. Письмо в ведомство с просьбой провести проверку направил руководитель общественного движения «Экоправо» Андрей Волегов. Он ждет объективного расследования от уральского Росприроднадзора во главе с Романом Тужиковым. Сейчас обращение находится на стадии рассмотрения. Проверку выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле проведет Росприроднадзор Во второй половине февраля воздух в Нижнем Тагиле оставался относительно чистым. Последнее превышение формальдегида в размере 1,1 ПДК пост УГМС фиксировал 21 февраля на Сухоложском поселке. До этого — с 16 февраля — ни одна станция превышений не ловила. Кроме того, и газоанализатор TagilCity.ru на прошедшей неделе наличие веществ-загрязнителей в воздухе не фиксировал ни разу. Превышение ПДК формальдегида зафиксировано в Нижнем Тагиле 21 февраля Не вся вода в Свердловской области одинаково полезна. Именно в нашем регионе, по данным Росгидромета, чаще всего загрязняются озера, реки и водохранилища. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения фиксировались в 15% от общего числа инцидентов. В целом по России зарегистрирован 2441 случай. Антирейтинг по загрязненности рек и озер возглавила Свердловская область В Горноуральске тем временем с полей текут фекальные ручьи. По словам местных жителей, свои отходы туда сбрасывает агрокомплекс «Горноуральский». В зимнее время машины предприятия приезжают туда каждый день, чтобы вылить навоз, а летом грунтовая утилизация производится по пульпопроводу прямо из резервуара в поле. Ранее проверка природохранной прокуратуры показала множество нарушений — от незаконного слива отходов до негерметичности емкости для жидкой фракции навоза. В результате суд оштрафовал загрязняющее предприятие на два миллиона рублей и обязал в течение года устранить нарушения. Но похоже, что все осталось только на бумаге. Агрокомплекс в Горноуральском заливает фекалиями поля рядом с домами

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter