Сильный ветер ожидается в Свердловской области в первую неделю весны

Сильный ветер ожидается в Свердловской области в первую неделю весны
Сильный ветер ожидается в Свердловской области в первую неделю весны
Сегодня, 09:37Здоровье и экологияФото: 1MI
Снега и дождя в Свердловской области в первую неделю марта не ожидается. Также прогнозируется малооблачность и циклон с Баренцева моря.

На Урале развития плотной облачности не будет, а потому маловероятны существенные осадки. В дневное время температура воздуха будет держаться в пределах от -2 до +3 градусов, сообщили в центре «Фобос».

Эксперт в метеорологии Алексей Пулин предупредил, что установится ветренная погода под влиянием циклона над Баренцевым морем. Также сохранится облачность. Во вторник, 1 марта, гребень циклона, по словам эксперта, сместится на юг.

В Нижнем Тагиле в течение недели ожидается температура от 0 до -2 градусов. В выходные прогнозируется пасмурная погода и сильный снег. Ветер будет достигать порывов 16 метров в секунду, сообщает Гисметео.

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