Летающий лыжник из Нижнего Тагила Вадим Шишкин стал седьмым на Чемпионате России (ФОТО)

В мужском зачете лидером стал Денис Корнилов из Нижегородской области. Спортсмен смог долететь до отметки в 98 метров. А воспитанник спортшколы «Аист» Вадим Шишкин стал 7-м. Его результат в 88,5 метров – лучший среди летающих лыжников Свердловской области.