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Летающий лыжник из Нижнего Тагила Вадим Шишкин стал седьмым на Чемпионате России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летающий лыжник из Нижнего Тагила Вадим Шишкин стал седьмым на Чемпионате России (ФОТО)

28 марта 2016, 17:20Здоровье и экологияТимофей Данилов
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