Летающий лыжник из Нижнего Тагила Вадим Шишкин стал седьмым на Чемпионате России (ФОТО)
28 марта 2016, 17:20Здоровье и экологияТимофей Данилов
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На горе Долгая в Нижнем Тагиле проходит Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Первые старты состоялись на трамплине К-90.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мужском зачете лидером стал Денис Корнилов из Нижегородской области. Спортсмен смог долететь до отметки в 98 метров. А воспитанник спортшколы «Аист» Вадим Шишкин стал 7-м. Его результат в 88,5 метров – лучший среди летающих лыжников Свердловской области.
В женском зачете чемпионом стала спортсменка из Московской области Ирина Аввакумова. Её результат – 95 метров. Как отмечает жюри соревнований, старты, несмотря на туман и дожди, прошли успешно и без происшествий.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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