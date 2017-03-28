Где в Нижнем Тагиле вылечить варикоз?

По мнению многих, варикоз – это вздутые узловатые вены синего цвета, расположенные на ногах. В целом, это правильный ответ. Но на самом деле варикозная болезнь начинается гораздо раньше: сначала появляются боли и тяжесть в ногах, потом сосудистые звездочки, и только потом – вздутые вены. То есть предотвратить эстетический дефект можно гораздо раньше, на начальных стадиях болезни.

Варикозная болезнь возникает из-за истончения и других патологий венозной стенки. А патологии, в свою очередь, могут иметь несколько причин: это наследственный фактор, беременность и прием гормональных препаратов, малоподвижный образ жизни, лишний вес, длительное нахождение в положении сидя или стоя, постоянное ношение обуви на высоком каблуке.

Коварство варикоза в том, что на первой стадии он может не доставлять особого дискомфорта, кроме эстетического. Многие, особенно мужчины, уверены, что сосудистые звездочки не так уж заметны на коже, и даже набухшие вены можно замаскировать под брюками, колготками или длинной юбкой. Люди проявляют чудеса изобретательности, чтобы замаскировать варикоз на пляже, в сауне, в бассейне. Хотя если заняться здоровьем своих ног, то можно начать жить полной жизнью, не думая постоянно о «камуфляже».

Но самое главное в том, что варикоз – не только эстетически неприятная болезнь, но и опасная! Если игнорировать варикоз слишком долго, на месте «узлов» появляются ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ. Они сопровождаются сильными болями, мокнущей экземой, мучительным зудом, нагноением, судорогами и т.д. Такие осложнения тяжело поддаются лечению. Часто к язве присоединяется дополнительная инфекция. И конечно, самым грозным осложнением варикозной болезни, которое может привести к непоправимым последствиям, является ТРОМБОЗ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. При тромбозе велика опасность отрыва тромба и закупорка артерий в легких, что может привести к внезапной смерти.

Своевременное обращение к доктору избавит Вас от многих проблем с венами.

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