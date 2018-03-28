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Новости Нижнего Тагила

Спасатели напомнили жителям Висимо-Уткинска о действиях во время паводка (ФОТО)

28 марта 2018, 15:25Добавить новость
Нижний Тагил,паводок,рейд,профилактика,Висимо-Уткинск,безопастность,ЧС
23 марта 2 профилактических рейда в поселке Висимо-Уткинск провели сотрудники центра защиты населения Нижнего Тагила. 

С жильцами домов, находящихся в зоне подтопления, были проведены беседы по действиям в период паводка.

Также были установлены пожарные извещатели в двух многодетных семьях.

В ходе рейдов специалисты напомнили, что в случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112, и выдали жителям поселка памятки, сообщает ГО МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

1 469 жителей Нижнего Тагила прошли обучение при подготовке к весеннему паводку.

Нижний Тагил,паводок,рейд,профилактика,Висимо-Уткинск,безопастность,ЧСНижний Тагил,паводок,рейд,профилактика,Висимо-Уткинск,безопастность,ЧС
Фото: ГО МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
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