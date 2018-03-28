Спасатели напомнили жителям Висимо-Уткинска о действиях во время паводка (ФОТО)

23 марта 2 профилактических рейда в поселке Висимо-Уткинск провели сотрудники центра защиты населения Нижнего Тагила.

С жильцами домов, находящихся в зоне подтопления, были проведены беседы по действиям в период паводка.



Также были установлены пожарные извещатели в двух многодетных семьях.



В ходе рейдов специалисты напомнили, что в случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112, и выдали жителям поселка памятки, сообщает ГО МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».



1 469 жителей Нижнего Тагила прошли обучение при подготовке к весеннему паводку.





Фото: ГО МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»