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Новости Нижнего Тагила

Число ВИЧ-инфицированных снизилось на 5% в Нижнем Тагиле в 2018 году (ВИДЕО)

28 марта 2018, 14:05Добавить новость
Нижний Тагил,ВИЧ,болезни,больные,сифилис,Бармин,туберкулез,заболевания
27 марта на межведомственной комиссии в Нижнем Тагиле медицинские работники обсуждали, как уменьшить число больных социально значимыми заболеваниями.

В Нижнем Тагиле зафиксированы 614 ВИЧ-инфицированных, 176 больных сифилисом и 164 случая туберкулеза.

По словам Юрия Бармина, начальника отдела Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Н. Тагил, ситуация по всем видам заболеваний напряженная, несмотря на небольшое снижение заболеваемости по сравнению с 2017 годам (число ВИЧ-инфицированных снизилось на 5%), это не истинная картина, потому что существуют проблемы в плане диагностики и профилактики заболеваний.

Основная проблема кроется в обнаружении заболеваний. Врачи говорят о необходимости привлечения большего количества тагильчан на медосмотры.

Любой желающий может сдать анализ в специальных пунктах экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которые будут работать 28 марта с 16 до 19 часов на привокзальной площади, 29 марта с 16 до 19 часов по адресу Черноисточинское шоссе, 39, 30 марта с 16 до 19 часов на Юности, 14а. Тест бесплатный и анонимный, сообщает Тагил-ТВ.

В Краснотурьинске выявили ВИЧ-инфекцию у 81-летнего мужчины.

Видео: Тагил-ТВ
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