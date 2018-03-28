Спасатели напомнили жителям Висимо-Уткинска о действиях во время паводка (ФОТО)

С жильцами домов, находящихся в зоне подтопления, были проведены беседы по действиям в период паводка.

Также были установлены пожарные извещатели в двух многодетных семьях.

В ходе рейдов специалисты напомнили, что в случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112, и выдали жителям поселка памятки, сообщает ГО МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

Фото: ГО МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»