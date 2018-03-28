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Новости Нижнего Тагила

Жители Волоколамска жалуются на здоровье из-за выбросов на мусорном полигоне «Ядрово»

28 марта 2018, 09:00Добавить новость
город,дети,здоровье,политика,Россия,экология,Москва,выбросы,полигон,мусор
В Волоколамске местные жители массово чувствуют себя плохо из-за выброса газов на полигоне «Ядрово». ЧП произошло в ночь на 21 марта.

Власти района поясняют, что неприятный и вредный запах возник из-за разлома на мусорном полигоне. Очаг выхода сероводорода уже засыпали грунтом. Тем не менее часть жителей пожаловались на плохое самочувствие: тошноту и головокружение. Известно о госпитализации четырех детей. Затем еще порядка 50 человек обратились в больницу за помощью.

В Минздраве Московской области говорят о том, что клиническая картина пациентов напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ. Более того, по словам чиновников, уровень газов в норме.

Известно, что жители жаловались на неприятные запахи еще с начала марта. В связи с этим даже прошли акции протеста. Вскоре власти ввели режим ЧС, передаёт «Интерфакс». Власти намерены решить проблемы «Ядрово» к концу текущего года.

 
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