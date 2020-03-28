Из-за коронавируса власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Теперь в столицу республики смогут попасть только жители города, а также работники отдельных организаций. Также разрешен въезд правоохранительным органам, сотрудникам СМИ и работникам органов власти.

За выполнением распоряжения будет производиться тщательное слежение соответствующими инстанциями.

Нарушители будут наказываться по всей строгости закона,отметил Магомед Даудов.

Как отмечают в РБК, после выявления трех случаев заражения в республике были сразу же закрыты все заведения общественного питания и большого скопления людей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к гражданам с просьбой по возможности не покидать свои дома и не планировать поездки в другие регионы. Он также предупредил о том, что будет жестко пресекать все спекуляции с ценами на продукты.

Напомним, что к сегодняшнему дню количество заразившихся коронавирусом в России составляет 1264 человека. К настоящему моменты число умерших увеличилось до 6. Выздоровели 53 человека.