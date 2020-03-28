Из-за коронавируса власти Чечни закрыли въезд в Грозный
Передвижение по Чечне ограничено в связи с ээпидемией коронавируса, передаёт РБК со ссылкой на главу республиканского парламента Магомеда Даудова. Он также заявил, что въезд в Чечню закрыт.
Теперь в столицу республики смогут попасть только жители города, а также работники отдельных организаций. Также разрешен въезд правоохранительным органам, сотрудникам СМИ и работникам органов власти.
За выполнением распоряжения будет производиться тщательное слежение соответствующими инстанциями.
Нарушители будут наказываться по всей строгости закона,отметил Магомед Даудов.
Как отмечают в РБК, после выявления трех случаев заражения в республике были сразу же закрыты все заведения общественного питания и большого скопления людей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к гражданам с просьбой по возможности не покидать свои дома и не планировать поездки в другие регионы. Он также предупредил о том, что будет жестко пресекать все спекуляции с ценами на продукты.
Напомним, что к сегодняшнему дню количество заразившихся коронавирусом в России составляет 1264 человека. К настоящему моменты число умерших увеличилось до 6. Выздоровели 53 человека.