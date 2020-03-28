В Екатеринбурге зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

Пока что это первый случай выздоровления в городе. В больнице находятся еще 19 человек с подтвержденным диагнозом и еще шесть случаев проходят проверку в новосибирском центре «Вектор».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просит граждан по возможности оставаться дома, не выходить на прогулку и не посещать различные учреждения.

Это очень важно, нужно просто посидеть дома,сказал губернатор.

Напоминаем, что по всей стране следующая неделя объявлена выходными днями. В эти дни не будут работать магазины (кроме продуктовых и аптек), торговые центры, места общественного питания и предприятия бытового обслуживания.

Всего за сутки в стране было зафиксировано еще 228 случаев заражения, общее количество пострадавших достигло 1264. Выздоровело 49 человек, четверо умерло.