В Новосибирске разработали новую тест-систему выявления коронавируса
Сегодня, 21:08Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Главное преимущество новой системы в том, что она даст возможность снизить время исследования до 90 минут, что в несколько раз быстрее предыдущих, сообщает РБК.
Сюжеты: Коронавирус
Выпуск новых систем назначен на 30 марта. Планируется, что будет налажен выпуск по одной тысяче наборов за неделю. Каждый набор позволит сделать по 100 анализов. В будущем планируется увеличение производства до двух тысяч наборов в неделю.
В России это четвертая разработка тест-системы по диагностированию коронавирусной инфекции. Две из них принадлежат научному центру «Вектор», третья Министерству здравоохрания. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии в стране дефицита тест-систем.
Карта распространения коронавируса в России
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