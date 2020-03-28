В Свердловской области еще четыре человека заболели коронавирусом
Сегодня, 14:45Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в России за сутки подтвердили 228 новых случаев заряжения коронавирусной инфекцией. Заболевшие находятся в 26 регионах России, в том числе по четыре в Свердловской и Челябинской областях. По данным Роспортребнадзора, заболевшие в последние две недели посещали иностранные государства.
Также за прошедшие сутки выписаны из медучреждений четыре человека. Летальных случаев четыре, сегодня в Омске умер еще один заразившийся.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 49 человек. В Свердловской области 24 случая заражения.
Карта распространения коронавируса в России
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