В Свердловской области еще четыре человека заболели коронавирусом

Всего в России за сутки подтвердили 228 новых случаев заряжения коронавирусной инфекцией. Заболевшие находятся в 26 регионах России, в том числе по четыре в Свердловской и Челябинской областях. По данным Роспортребнадзора, заболевшие в последние две недели посещали иностранные государства.

Также за прошедшие сутки выписаны из медучреждений четыре человека. Летальных случаев четыре, сегодня в Омске умер еще один заразившийся.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 49 человек. В Свердловской области 24 случая заражения.