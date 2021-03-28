Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 марта

Загрязняющих веществ в атмосфере газоанализатор не выявил. Замеры проводились в 19.55 на Вагонке на улице Валегинская, 5 в Алтайском микрорайоне.

Во время измерений температура воздуха составляла +2 градуса. Дул северо-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Газоанализатор не выявил превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Замеры были представлены в прямом эфире в Instagram. Напомним, жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух в городе. Куда именно можно обратиться, выяснила редакция TagilCity.ru. Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?

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