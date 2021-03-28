Тёплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле

В понедельник, 29 марта, в Нижнем Тагиле температура воздуха днем составит +1 градус, ночью ожидается 5 градусов ниже нуля. Ветер северный, до девяти метров в секунду. Будет малооблачно, возможен небольшой дождь, сообщает Гисметео.
Во вторник 30 марта, дневная температура воздуха прогреется до + 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус десяти градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Синоптики прогнозируют ясную и малооблачную погоду.
В среду ветер не изменит направление, но усилится до 16 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +2 градуса, ночью до минус трех. Возможны осадки в виде дождя и снега.
Напоминаем, похолодание до -6 градусов ожидает жителей Нижнего Тагила в эти выходные.