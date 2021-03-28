Тёплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле

Тёплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Синоптики спрогнозировали теплую погоду на следующую неделю в Нижнем Тагиле.

В понедельник, 29 марта, в Нижнем Тагиле температура воздуха днем составит +1 градус, ночью ожидается 5 градусов ниже нуля. Ветер северный, до девяти метров в секунду. Будет малооблачно, возможен небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Во вторник 30 марта, дневная температура воздуха прогреется до + 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус десяти градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Синоптики прогнозируют ясную и малооблачную погоду.

В среду ветер не изменит направление, но усилится до 16 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +2 градуса, ночью до минус трех. Возможны осадки в виде дождя и снега.

Напоминаем, похолодание до -6 градусов ожидает жителей Нижнего Тагила в эти выходные.

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ЭкологияНижний Тагил
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