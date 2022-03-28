Формальдегид из воздуха и фекальная вода. Главные тагильские экособытия за неделю

За прошедшую неделю тагильчанам все же удалось подышать относительно чистым воздухом. Посты УГМС фиксировали превышение сероводорода только два дня — 23 и 24 марта. Концентрация вещества варьировалась от 1,1 до 1,8 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в два раза 22 марта.
А вот специалист УГМС — замначальника гидрометеорологического центра Оксана Банникова — считает, что в летнем загрязнении воздуха, когда посты мониторинга фиксировали частое превышение формальдегида, виновата летняя жара. Из-за этого уровень загрязнения в городе поднялся до «высокого». По мнению Банниковой, «вторичные загрязнители» образуются в результате естественных фотохимических реакций. И к таким веществам как раз относится формальдегид.
Не все просто оказалось и в совете директоров главного загрязнителя тагильского воздуха ЕВРАЗ. Сразу десять человек покинули совет директоров холдинга. Случилась это после того, как Британия ввела санкции против акционера ЕВРАЗа Романа Абрамовича. Теперь встает вопрос о том, что можно ли вообще такой менеджмент считать надежным и состоятельным, глядя на бегство топовых управленцев.
А пока тагильчане продолжаются биться в судах за установление санитарно-защитной зоны. Жители обратились в Верховный суд РФ с требованием отменить решения Арбитражного суда, который ранее прекратил производство. Суд посчитал, что обжалуемые документы не затрагивают права лиц, подавших жалобу.
С приходом весны садам возле Иван-озера в пригороде Нижнего Тагила грозит затопление из-за разрушенной плотины. В таком состоянии она находится еще с лета 2021 года, когда из-за проливных дождей произошло наводнение и, как следствие, обрушение берегов водоема. Даже сейчас, когда еще нет стабильно плюсовой температуры, вода из пруда продолжает утекать. При этом летом берега обследовали три комиссии, и руководство ГГО обещало восстановить плотину после выделения средств из резервного фонда правительства Свердловской области. Однако ни один этап ремонтных работ на сегодняшний день не выполнен, а садоводы со страхом ждут весеннего половодья.
В Горноуральском продолжается история с дурнопахнущей водой из-под крана. Роспотребнадзор нашел в ней колифаги, что свидетельствует о фекальном загрязнении. Также установлен и возможный источник этого загрязнения — агрокомплекс «Горноуральский». В результате проверки обнаружен факт излива жидкой фракции навоза на рельеф, а также следы возможного затопления камеры централизованной системы питьевого водоснабжения. Теперь агрокомплекс в течение 10 дней должен устранить причины излива жидкой фракции навоза и провести мероприятия по ликвидации последствий.
В это время природоохранная прокуратура не нашла нарушений в сливе агрокомплексом навоза на поля рядом с поселком Горноуральский. По словам прокурора Григория Битюкова, агрокомплекс вносит органоминеральное удобрение на основе отходов животноводства на сельскохозяйственные поля для повышения плодородия почвы. Кроме того, проверка ведомства, которая проходила в феврале показала, показала, что вредных загрязняющих веществ в почве нет.