Формальдегид из воздуха и фекальная вода. Главные тагильские экособытия за неделю

Новая версия от специалиста УГМС о причинах грязного воздуха в Нижнем Тагиле и продолжение истории с вонючей водой из-под крана в Горноуральском. Об этих и других экологических события прошедшей недели, читайте на TagilCity.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter