В Нижнем Тагиле двор, покинутый управляющими компаниями, превращается в свалку (ФОТО)

На фотографиях была изображена свалка посреди жилого двора на Старой Вагонке. Автор отметил, что подобная ситуация имела место и в прошлом году. Тогда ситуация была разрешена только после личного участия мэра.

В комментариях тагильчане разделились в споре о том, кто же виноват - управляющая компания или жильцы, которые не берегут чистоту в своём дворе.

Фото сообщества «Черный список Тагила» от начала апреля

Когда 24 апреля журналисты TagilCity.ru прибыли, чтобы разобраться в ситуации, положение во дворе изменилось. Мусора стало меньше, но из-за таяния снега во дворе стало ещё грязнее.

Местная жительница Галина Степановна пояснила:

Мы (старики) выходили, собирали мусор, а молодёжи ничего не надо.

Очевидно, что двор пришёл к такому состоянию не за один день. Оказалось, что у двора длинная и сложная история взаимоотношений с управляющими компаниями.

С нового года от нас отказались все управляющие компании (далее – УК). У нас в доме №17 на улице Тимирязева 21 собственник жилья в 12 квартирах. Из 21 хозяина платят по счетам только семеро. Насколько я знаю, когда УК отказалась от нас, суммарная задолженность по дому была более миллиона рублей. Управляющая компания присылала им красные бумаги, угрожала судом, но они просто игнорировали требования. В итоге мы получили документы о том, что УК от нас отказалась рассказала журналисту TagilCity.ru Галина Степановна.

Необходимо отметить, что мусор, который добросовестные жильцы складывают в контейнеры, регулярно вывозится. Проблема в том, что многие жители двора не доносят его до контейнера, а также в том, что контейнер был разбит. По словам местных жителей, заваривать его пришлось своими силами - собственным сварочным аппаратом. Устранением свалки, по возможности, неравнодушные жители двора занимаются самостоятельно.

Если у добросовестных жильцов столь высокий уровень самоорганизации, нужна ли им УК?

Аварийка – это не роскошь, а необходимость, нам нужна она, а также сантехник и дворник, но кто из УК примет нас с нашими должниками? -- объяснила журналисту TagilCity.ru Галина Степановна.

Культура жильцов и дисциплина платежей, конечно, много значат, но свалка во дворе создаёт неблагоприятную санитарную обстановку для окрестностей. Потому журналисты TagilCity.ru обратились за комментарием в природоохранную прокуратуру:

Содержание в нормальном состоянии мест общего пользования – это обязанность Администрации. Если [по поводу свалки – прим. ред.] было обращение в Администрацию, но своевременный ответ не был получен, вот тогда можно провести проверку. Принять меры прокурорского реагирования.

Однако в Администрации Дзержинского района отметили, что обращений от жильцов по поводу свалки не поступало.

Красной точкой на спутниковом снимке Вагонки отмечено место свалки