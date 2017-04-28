Около тонны мёртвой рыбы всплыло на поверхность водохранилища в Сысерти

Тем временем в окрестностях города витает неприятный запах. Причины экологической катастрофы пока неизвестны. Промышленные предприятия поблизости отсутствуют, поэтому версию ядовитых сбросов временно исключили, передает Студия-41.

Рыбаки предположили, что рыбу просто задавило подо льдом из-за того, что большая часть воды была сброшена в преддверии паводка. Однако в администрации сообщили, что сбросы не производились.

В настоящее время вода была направлена на анализ. Виновники, если таковые есть, будут наказаны по требованию природоохранной прокуратуры. Масштабы бедствия подсчитываются. Рыба продолжает всплывать кверху брюхом, поэтому есть подозрение, что часть погибших речных обитателей осталась на дне.