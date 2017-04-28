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Около тонны мёртвой рыбы всплыло на поверхность водохранилища в Сысерти
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около тонны мёртвой рыбы всплыло на поверхность водохранилища в Сысерти

28 апреля 2017, 08:40Здоровье и экология
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