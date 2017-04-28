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Женщина вышла на пруд и провалилась под лёд в Ревде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина вышла на пруд и провалилась под лёд в Ревде

28 апреля 2017, 08:30Здоровье и экология
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