Женщина вышла на пруд и провалилась под лёд в Ревде
28 апреля 2017, 08:30Здоровье и экология
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На Ревдинском пруду накануне под лёд провалилась женщина.
Как оказалось, она не местная, приехала в гости к брату. По какой-то причине она вышла на пруд, прошла немного и провалилась.
Ей на помощь выезжали спасатели, они бросили веревку и вытащили пострадавшую на берег. Затем женщину направили к медикам, пишет Ревда-Инфо.
Если плюсовая температура держится более четырех дней, то выходить на лёд опасно. Более того, это строго запрещено, напомнили специалисты МЧС.
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