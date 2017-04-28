Женщина вышла на пруд и провалилась под лёд в Ревде

Как оказалось, она не местная, приехала в гости к брату. По какой-то причине она вышла на пруд, прошла немного и провалилась.

Ей на помощь выезжали спасатели, они бросили веревку и вытащили пострадавшую на берег. Затем женщину направили к медикам, пишет Ревда-Инфо.

Если плюсовая температура держится более четырех дней, то выходить на лёд опасно. Более того, это строго запрещено, напомнили специалисты МЧС.