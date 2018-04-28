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Новости Нижнего Тагила

Библиотекари Нижнего Тагила встретили Всемирный день охраны труда зарядкой (ФОТО)

28 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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Сотрудники Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила в Международный день охраны труда решили начать трудовые будни с производственной зарядки. Программу упражнений с учётом специфики деятельности составила профессиональный фитнес-тренер.

27 апреля для сотрудников Центральной библиотеки начался с зарядки, приуроченной к Всемирному дню охраны труда. В этом году международный праздник проходит под лозунгом «Безопасность и здоровье нового поколения», потому, в первую очередь, коллектив учреждения решил направить внимание на молодых сотрудников.


Программа упражнений была разработана профессиональным фитнес-тренером, и основывалась на специфике работе библиотекаря – большая часть времени проходит в сидячем положении за компьютером. Вся зарядка заняла не более 15 минут, в ней приняли участие 30 сотрудников, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.


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Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила
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