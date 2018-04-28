Библиотекари Нижнего Тагила встретили Всемирный день охраны труда зарядкой (ФОТО)

27 апреля для сотрудников Центральной библиотеки начался с зарядки, приуроченной к Всемирному дню охраны труда. В этом году международный праздник проходит под лозунгом «Безопасность и здоровье нового поколения», потому, в первую очередь, коллектив учреждения решил направить внимание на молодых сотрудников.



Программа упражнений была разработана профессиональным фитнес-тренером, и основывалась на специфике работе библиотекаря – большая часть времени проходит в сидячем положении за компьютером. Вся зарядка заняла не более 15 минут, в ней приняли участие 30 сотрудников, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила