Как подобрать комфортный противопролежневый матрас?

Противопролежневые матрасы помогают создать комфортные условия для тяжелобольных людей и тех, кто вынужден после операции лежать долгое время. Из-за неподвижного состояния тела некоторые ткани сдавливаются, в них ухудшается кровообращение и появляются пролежни. Снизить нагрузку на ткани позволяют специальные матрасы.

На что обращать внимание при выборе матраса?

Чтобы не причинить вреда здоровью больного, при покупке матраса важно учитывать массу деталей, включая даже мелочи. Ведь для лежачего и частично обездвиженного пациентов матрасы нужны абсолютно разные.

Важными факторами для здорового и полноценного отдыха при выборе матраса являются:

вес и рост пациента;

состояние здоровья пациента, возможность передвигаться;

размер матраса: для здорового и полноценного отдыха он должен соответствовать размеру кровати;

степень пролежней и назначение - лечение или профилактика.

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Противопролежневые матрасы по принципу действия делятся на две большие группы.

Статичный

Такие матрасы стоят дешево из-за отсутствия дополнительных элементов – компрессоров, массажных систем. Однако они совершенно не подойдут обездвиженным пациентам: в таком случае статичный матрас только навредит.

Поверхность динамичного матраса – плавающая, благодаря чему создается эффект массажа. Такие волны воздействуют на мягкие ткани, то усиливая, то ослабевая давление, что является хорошей профилактикой пролежней.

К динамичным матрасам относятся:

Надувные противопролежневые матрасы с ячейками, где каждая ячейка попеременно наполняется воздухом, массируя тело больного. Трубчатые матрасы – принцип действия схож с ячеистым: каждая трубка надувается и воздействует на ткани.

Такие модели дополняются электрическим компрессором, при помощи которого и происходит процесс массажа. Подходят такие динамичные матрасы только лежачим больным. Так, частично обездвиженный человек, пытаясь встать с подвижного матраса, может упасть и травмироваться.

Кроме того, в интернет-магазине «Мед Сердце» можно приобрести матрасы с дополнительными функциями для комфорта больного: например, матрасы с обдувом, непромокаемые, ортопедические, гелевые.

Имеются противопоказания, перед покупкой необходима консультация специалиста.

ИП Шелуханов Александр Сергеевич

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