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Новости Нижнего Тагила

Маршировавшие в летней форме уральские школьницы были растерты спиртом и награждены

29 апреля 2018, 09:05Добавить новость
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Вызвавшее общественный резонанс в сети Интернет выступление уральских школьниц, которые маршировали по снегу в юбках и балетках, позволило участницам взять гран-при фестиваля. На критику также был получен ответ со стороны руководства школы, где учатся девочки.

24 апреля ученицы школы №6 Карпинска приняли участие в патриотическом фестивале «Сыны и дочери Отечества». Марш девочек по снегу в юбках и балетках вызвал негодование по отношению к организаторам конкурса и руководству образовательного учреждения со стороны пользователей социальных сетей.

Как сообщает Ura.ru, девочкам предлагали отказаться от выступления из-за выпавшего снега, но они сказали, что будут маршировать. В результате показанный номер позволил завоевать гран-при фестиваля. После выступления девочкам растёрли ноги при помощи спирта и дали витамины.

Да, этот момент был неприятный и, конечно же, мы боялись за их здоровье, -- рассказала журналистам заместитель директора по воспитательной работе школы №6 Надежда Владимировна.

 

Однако предпринятые меры не помогли и участницы после выступления слегли с температурой.

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