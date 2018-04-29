Маршировавшие в летней форме уральские школьницы были растерты спиртом и награждены

24 апреля ученицы школы №6 Карпинска приняли участие в патриотическом фестивале «Сыны и дочери Отечества». Марш девочек по снегу в юбках и балетках вызвал негодование по отношению к организаторам конкурса и руководству образовательного учреждения со стороны пользователей социальных сетей.



Как сообщает Ura.ru, девочкам предлагали отказаться от выступления из-за выпавшего снега, но они сказали, что будут маршировать. В результате показанный номер позволил завоевать гран-при фестиваля. После выступления девочкам растёрли ноги при помощи спирта и дали витамины.





Да, этот момент был неприятный и, конечно же, мы боялись за их здоровье, -- рассказала журналистам заместитель директора по воспитательной работе школы №6 Надежда Владимировна.

Однако предпринятые меры не помогли и участницы после выступления слегли с температурой.