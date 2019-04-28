В Свердловской области экстренное предупреждение продлили до 29 апреля
Сегодня, 19:36Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Экстренное предупреждение в Свердловской области продлено до 29 апреля, об этом сообщила МКУ ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 28 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидается усиление вера до 20-25 м/с.
Ночью и утром 29 апреля ожидаются отложение мокрого снега, гололед на дорогах региона, снег, очень сильные метели.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий специалисты просят горожан немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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