Путин дал поручение представить план разработки вакцин от COVID-19
Сегодня, 23:00Здоровье и экологияФото: Пресс-служба Кремля
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Президент дал поручение правительству представить план по разработке вакцин от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Сюжеты: Коронавирус
План необходимо представить до 30 апреля. Кроме того, правительству предстоит составить график разработки вакцин, включающий сведения по их регистрации и запуску в массовое производство.
Также до 15 мая кабмин должен отчитаться о мерах, предпринятых по медикаментозной профилактике медиков и тех, кто был в контакте с больными коронавирусом.
На 28 апреля число заболевших коронавирусом в России превысило 93,5 тысячи человек. В Свердловской области больных коронавирусом будут лечить переливанием крови, а для врачей региональные власти закажут препарат «Триазавирин».
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