Путин дал поручение представить план разработки вакцин от COVID-19

План необходимо представить до 30 апреля. Кроме того, правительству предстоит составить график разработки вакцин, включающий сведения по их регистрации и запуску в массовое производство.

Также до 15 мая кабмин должен отчитаться о мерах, предпринятых по медикаментозной профилактике медиков и тех, кто был в контакте с больными коронавирусом.