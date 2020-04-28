Солевая лампа – свет здоровья в Вашем доме

Все больше людей предпочитает жить в деревянных домах, где стены «дышат», но не у всех есть такая возможность. Да и в каких-бы прекрасных условиях не жил человек, окружив себя дубовой мебелью, в современных реалиях не избежать вредного излучения, создаваемого компьютерами, различными гаджетами, бытовыми электроприборами. Нейтрализовать их действие и волшебным образом изменить микроклимат в доме может простое, природное и действенное средство – солевая лампа. Она обладает столь многогранными полезными свойствами, что о них стоит поговорить подробнее.

Вернемся к истокам Галотерапия – лечение парами соли имеет давнюю историю. Упоминания об этом можно найти в различных летописях. Как говорят некоторые источники, еще древние греки, римляне и египтяне считали такой метод лучшим для исцеления от любых недугов. Античные лекари, заметив, что после посещения соляных пещер люди возвращались умиротворенными, оздоровленными, полными сил, стали отправлять туда всех занедуживших. Частое их посещение помогало в омоложении и усилении защитных сил организма – люди стали реже болеть и даже при хронических недугах состояние здоровья существенно улучшалось. Любили эти места и монахи, считавшие, что пребывание в соляных пещерах укрепляет тело и дух, улучшает душевное состояние и дарит внутреннее равновесие. Широкое распространение солетерапия начала получать в 19 веке, когда была выявлена закономерность в том, что люди, работающие в соляных шахтах, практически не имеют заболеваний органов дыхания. Это натолкнуло на идею открытия соляных лечебниц. Сегодня во многих странах мира есть специальные соляные комнаты в медучреждениях, профилакториях, санаториях и курортных зонах. Когда нет времени и возможности посещать такие места, можно создать свою профилактически-лечебную зону, не выходя из дома. Для этого достаточно купить солевую лампу.

Конструкция и принцип работы Соляная лампа состоит абажура, которым служит цельный обработанный кусок кристаллической соли, добытой в экологически чистых древних месторождениях, стоящий на деревянной подставке. Внутри плафона расположена лампа накаливания. Принцип действия светильника основан на том, что при нагревании соли он становится источником естественной ионизации воздухом. За счет естественной влажности в помещении, происходит выделение аэроионов, чем объясняются целебные свойства солевых ламп. Благодаря этому осуществляется очищение воздуха, облегчается дыхание, снижается риск распространения вирусов, микробов, грибков, аллергенов в помещении. Они увеличивают защитные силы организма, очищают дыхательные пути, успокаивают, улучшают общее самочувствие.

Чем полезна солевая лампа Лечебное действие на организм обеспечивается благодаря тому, что в парах соли, которые выделяются при нагревании, содержится целый кладезь полезных элементов. Основные из них: йод, калий, железо, кальций, натрий, цинк, магний и другие минералы, необходимые для здоровья и нормального функционирования организма. Приобрести солевую лампу рекомендуется в каждый дом, но особые показания к ее применению – наличие в семье маленьких детей, аллергиков, людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, регулярно болеющих простудами и ОРЗ, страдающих бессонницей. Кроме того, производимые солевым светильником аэроионы нейтрализуют опасные излучения, идущие от бытовых электроприборов. Природная ионизация, создаваемая лампой аналогична, тому какой эффект появляется в воздухе после грозового дождя или ощущается на морском побережье. Научно доказанный факт, что для здоровья крайне важно, чтобы в воздухе содержалось не менее 400 аэроионов в 1 куб. см. Оптимальным уровнем считается 1000-5000 ионов /см, как в лесном и морском воздухе. Понятно, что в городском воздухе при нынешней экологии уровень существенно ниже поэтому, чтобы компенсировать их недостаток, используется солевая лампа.

Для чего нужен солевой светильник Использование лампы показано в следующих случаях:

Астма и аллергия. Генерируемые лампой аэроионы очищают воздух, снижают действие аллергенов, уменьшают проявления ринитов, поллинозов, инструктивных бронхитов, сокращают частоту астматических приступов;

Заболевания дыхательной системы. Соль оказывает противовоспалительное, бактерицидное, муколитическое действием, что позволяет использовать светильник в качестве профилактического и лечебного средства. Он облегчает течение и ускоряет выздоровление при простуде, гайморите, ОРЗ, бронхите, ларингите, тонзиллите и др. Лампу рекомендуется иметь курильщикам, поскольку с ее помощью можно слегка очистить загрязненные легкие;

Проблемы сердечно-сосудистой системы. Благодаря аэроионам клетки насыщаются.